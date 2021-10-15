Eğitimin Lider Aslanlarından bir yenilik daha!

Eğitimin lider aslanları küçük yaş gruplarında hedeflediği sosyalleşme oyunlarıyla akran birlikteliğini öne çıkarıyor.



24-36 ay ebeveynli oyun grubuyla haftada 2 gün ve 1 saatlik oyun gruplarının yer aldığı sınıflarda. türkçe oyun, ingilizce oyun, jimnastik ve müzik derslerinden oluşa eğitimlerde öğrencilerin yanı sıra anne ve babalar da kendilerini sosyalleşme oyunlarında bulacak.