Eğitimlerin Sonuncusu Kahramanmaraş’ta Gerçekleştirildi!

Bu Kapsamda, 16 İl Ve İlçeden, “Gölge İsg Uzmanı” Olarak Yetiştirilmek Üzere 175 Çalışan belirlenen Temsilcilerin Ülke Çapında Beş Uygulama Merkezinde Katılacakları Üçer Günlük Gölge İsg Uzmanı Eğitimlerinin Beşinci Ve Sonuncusu Kahramanmaraş’ta Gerçekleştirildi.

Maden-İş Sendikası Başkan Baş Danışmanı, Maden Mühendisi Ertuğrul Bayrak, Düzenlenen Seminerin Amacını Ve Hedefini Aksu Haber’e Paylaştı.