Eğitimlerin Sonuncusu Kahramanmaraş’ta Gerçekleştirildi!
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Tarafından, T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eşgüdümünde, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı Kapsamında Avrupa Birliği İle Türkiye Cumhuriyeti Eş Mali Desteğiyle “Dayanışma İle İş Güvenliği: İsg İçin İşveren, İşçi Ve Aileler El Ele” Projesi Devam Ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2021, 15:50 28.09.2021, 17:59
Bu Kapsamda, 16 İl Ve İlçeden, “Gölge İsg Uzmanı” Olarak Yetiştirilmek Üzere 175 Çalışan belirlenen Temsilcilerin Ülke Çapında Beş Uygulama Merkezinde Katılacakları Üçer Günlük Gölge İsg Uzmanı Eğitimlerinin Beşinci Ve Sonuncusu Kahramanmaraş’ta Gerçekleştirildi.
Maden-İş Sendikası Başkan Baş Danışmanı, Maden Mühendisi Ertuğrul Bayrak, Düzenlenen Seminerin Amacını Ve Hedefini Aksu Haber’e Paylaştı.
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