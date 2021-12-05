Ehliyetsiz sürücü trafik kazasına neden oldu: 2 yaralı

Dulkadiroğlu Mahallesi üzerinde ehliyetsiz sürücü F.B. idaresindeki 46 DP 297 plaka otomobiliyle seyir halinde iken F.A. yönetimindeki ki 46 LP 926 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 46 LP 926 plakalı otomobil kaldırım üzerine yer alan ağaca çarparak durabildi. Kazada çarpmanın şiddetiyle biri çocuk 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.