Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 13.07.2022, 11:46
Edinilen bilgiye göre, Merve Rahime Kurt idaresindeki 46 VM 121 plakalı otomobil ile M.E. Alkaya idaresindeki 46 AFL 705 plakalı otomobil Kümbet Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi üzerinde çarpıştı.
Kaza, sürücülerle beraber Kurt’un aracında yolcu olarak bulunan Sırrı (35) ve Rabiye Kurt (58) yaralandı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Elbistan devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
M.E. Alkaya’nın sürücü belgesinin olmadığı belirlenirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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