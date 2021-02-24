Ejder Akbaş, Enerji bir sen yönetimiyle Afşin ve Elbistan’ı ziyaret etti

Enerji Bir Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ejder Akbaş yönetiminde ki Enerji Bir Sen heyeti Afşin ve Elbistan İlçelerinde Enerji iş koluna bağlı kurumların yönetici ve çalışanlarına ziyarette bulunarak sendikal faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundular.

Önce ki gün gerçekleştirilen ziyaretlerde Sendikanın kazanımları hakkında bilgi verilerek Üyelerin mali ve sosyal yönde ki taleplerinin karşılanması yönünde ki talepleri Genel Başkanlığa iletilmek üzere not alındı.

Ziyaretlere ilişkin Enerji Bir Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ejder Akbaş Basın mensuplarına konuştu.

2012 yılından bu yana EÜAŞ çalışanlarımızın beklentisi olan ve sendikamızın bire bir takibinde olan lojman KDV Beklentisi nihayet bugün sonuçlandı diyen Enerji Bir Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ejder Akbaş, 2012 – 2017 yılında kesilen lojman Kesintisi yasal faizi ile birlikte üyelerimize ve çalışanları iadesi ilerleyen zaman takviminde ödenecek. Emeği geçen başta Genel Başkanımız Haci Tonbul ve yönetimine Şubem adına teşekkürlerimi iletiyorum. Sendikamızın kazanımı olan Koruyucu giyimde ki farklılığın giderilmesi ile ilgili gerekli düzenlemenin yapılması ile ilgili çalışmayı Genel Merkezimize bildirdik. Aynı şekilde 399 sayılı yasaya bağlı olarak çalışan üyelerimizin 3’lü skale sisteminde ki mağduriyetin giderilmesi ile alakalı açılan davanın bir an önce neticelenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması hususunda Genel Başkanlığa bilgilendirme yapıldı. Sendikamıza desteklerinden dolayı tüm üyelerimize teşekkürlerimizi ilettik. Üye olmayan çalışanlarında bir an önce sendikalı olmaları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapıldı dedi.

Akbaş,zaman zaman bu ziyaretlerin süreceğini ve üyelerimizin hakları için sürekli sahada olacaklarını belirtti.