Ek hizmet binasını vatandaşların hizmetine sundu!
KASKİ, daha hızlı hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.07.2021, 17:43 05.07.2021, 17:52
Kaski vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha hızlı hizmet vermek adına ek hizmet binasını vatandaşların hizmetine sundu.
Vatandaşlara daha modern ve kolay erişilebilir bir ortamda hizmet vermeyi hedefleyen KASKİ genel müdürlüğü bu kapsamdaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Ek hizmet binasında yeni kurulan sıramatik sistemi ile vatandaşlar işlemlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler.
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