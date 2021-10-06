Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker'den açıklama: İddialar asılsız!

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, yazılı olarak yaptığı açıklamasında kendisi ve belediye hakkında ortaya atılan iddiaların muhalif kişilerin tahrikleriyle oluşturulduğunu ve iftira olduğunu belirtti.

Başkan Eker yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Şahsım ve Belediyemiz Yönetimi hakkında bazı kişiler tarafından kamuoyu yanıltılmakta, siyasi çevreler ve muhalif kişilerin tahrikiyle belediyemiz ve şahsımızı yıpratma çalışmaları yapılmaktadır.

"ÇALIŞMAK İSTEMEYEN..."

Özellikle Kurumumuz ve Yönetimimiz hakkında Yerel, Ulusal Basın ve Sosyal Medya üzerinde iddia edilen suçlamalarla ilgili olarak; Şahsım ve Kurumumuz adına gerçeği yansıtmamakla birlikte tamamı asılsız ve mesnetsiz suçlamalardan ibarettir. Bu suçlamaların asıl sebebi ise kurumumuzda ısrarla Fen işleri müdürlüğünde çalışmak istemeyen ve Zabıta Kadrosunda çalışmak istediği için yolsuzluk ve usulsüzlük olduğunu iddia eden memurlukla hiç bir alakası olmayan bir personelin uydurmuş olduğu asılsız suçlamalardır. İddia edilen suçlamalarla ilgili tüm bilgi ve belgeler ilgili makam ve mercilere iletilmiştir.

"GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI"

Yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup, bu suçlamaları ortaya atan şahıs hakkında yasal yollara başvurularak kurumumuz ve ilgili personellerimiz tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli işlemler başlatılmıştır. Şahsım ve belediye personellerimize karşı, ilgili şahıs ve muhalif çevreler tarafından Ekinözü halkına karşı algı yaratılarak “Kamu kurumu ve yetkililerini karalama”, “Kamu itibarını zedeleme”, “Kamu düzenine olan güveni zayıflatma” ya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

"HESAP VERMEYE HAZIRIZ"

Yaptığımız her işin arkasındayız. Amaçları “Çamuru at, izi kalsın” hesabı Şahsıma, Belediyemize ve Personellerimize zarar verme çabasından başka bir şey değildir. Ama Biz çok iyi biliyoruz ki meyve veren ağacı taşlarlar. İftiranın sadece bizim gayretlerimizi artıracağının ve daha çok hizmet yapmak için bizim gücümüze güç katacağının inancındayız. Göreve geldiğimiz günden itibaren herhangi bir yolsuzluk, herhangi bir usulsüzlük ve bilerek isteyerek yapılmış bir yanlış var ise “şeriatın kestiği parmak acımaz” düsturuyla Halkımızın ve Yüce Mahkemenin önünde hesap vermeye hazırız. Şükürler olsun ki hesabını veremeyeceğimiz hiç bir işi yapmadık, yapmayacağız. "