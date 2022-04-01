Ekinözü Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı

Ekinözü Belediyesi’nce özellikle ramazan ayında dar gelirli ailelere ucuz ekmek sağlamak için hazırlıkları tamamlanan halk ekmek fabrikasında üretime geçildi.



Kaymakam Abdulhamit Bağış ile halk ekmek fabrikasında üretim incelemesi yapan Belediye Başkanı Bilal Eker, ramazan ayıyla başladıkları üretimi yıl boyunca sürdüreceklerini ve 200 gram ekmeğin 1,5 liradan satılacağını açıkladı.

Vatandaşı desteklemek ve bütçesine katkı sunmak adına böyle bir karar aldıklarının altını çizen Başkan Eker, “Hijyenik ortamda üreteceğimiz ekmeği 1,5 liradan satarak özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın sofrasına uygun fiyata ekmek taşımız olacağız” dedi.



Ekinözü ilçesinde halk ekmek fabrikasının kurulmasının önemli bir yatırım olduğuna değinen Başkan Eker: “Ekinözü Belediyesi olarak Ramazan hazırlıklarımızı tamamladık. Halk Ekmek Fabrikamızda üretime başladık. Cuma namazının ardından ilk üretimimiz kısa süre içerisinde tüketildi. Gün boyu üretimimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız çok memnun oldu. Ramazan ayı için planlamamızı tamamladık. Vatandaşlarımız ekmeksiz kalmayacak. Belediye olarak asli görevlerimizi sürdürürken bir yandan da bu tür sosyo ekonomik yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Bu yatırım ve hizmetler devletimizin milletimizin gücü sayesinde oluyor. Ekinözü halkının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Ben başta Ekinözülü hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.



Halk ekmek fabrikasının ilk üretiminden ekmek alan vatandaşlar da, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’e teşekkür ederek, zor günlerde uygun fiyata ekmek almanın sevincini yaşadıklarını söyledi.