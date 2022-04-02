Ekinözü Belediyesi kilit parke taşı çalışmalarını hızlandırdı

Ekinözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal Ortaören Mahallesi’nde sokakları kilit parke taşıyla kaplamaya başladı.

Kırsal mahallelerde geçen sezon başlatılıp kış aylarına kadar devam edilen çalışmalar, baharla birlikte yeniden başlatıldı.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, baharın gelmesiyle beraber kırsal mahallelerdeki çalışmalara kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi.

Ortaören Mahallesindeki çalışmaları inceleyen Başkan Eker burada yaptığı açıklamada: “hava koşullarının normale dönmesiyle beraber merkez ve kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekiplerimiz şu an sahada, geçtiğimiz sezondan yarım kalan işlerimizden başlamak üzere bu sezonu da dolu dolu geçirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız planlamalar ve belirlenen sıralama doğrultusunda hangi mahallemizde neye ihtiyaç varsa onu yapacağız. Belediyemizin bütün imkanlarını vatandaşlarımız için seferber etmeyi sürdürüyoruz. Yaptığımız hizmetler vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Ortaören Mahallesinde yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar da, Başkan Eker’e kendilerini yazın tozundan, kışın çamurundan kurtardığı için teşekkür etti.