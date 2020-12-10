Ekinözü Büyükşehir’le Yenilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekinözü ilçe merkezinde gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler İbni Sina ve Abdurrahim Karakoç Caddelerini asfalt ve yaya yollarıyla tamamen yeniledi. Bölgede tamamlanana çalışmalar vatandaşların da beğenisini kazandı. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ekinözü ilçe merkezimizdeki iki arteri yeniledik. Güzergah boyunca çizgileme çalışmaları da tamamlandı. Gerek refüj uygulamaları gerekse yaya yolu çalışmaları vatandaşlarımızın beğenisini kazandı. Ekinözü’müze ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.