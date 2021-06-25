Ekinözü içmeleri yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlıyor

Ekinözü ilçesindeki doğal maden suyundan tüketerek şifa arayan vatandaşlar, içmelerin yenilenen yüzü ile karşılanmaya başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Ekinözü Belediyesi’nin 2020 yılı yaz aylarında başlattığı çalışma sonucunda aşağı içmelerin çehresi değiştirildi.

Kötü görünümden kurtarılan aşağı içmeler yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.



Belediye Başkanı Bilal Eker, pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle birlikte yoğun bir talep beklediklerini söyledi.

Birçok hastalığı şifa kaynağı olmasından dolayı, vatandaşların bolca acı su tüketmeye çalıştığını belirten Başkan Eker: “Geçtiğimiz yıl pandeminin etkisi ile buruk bir sezon geçiren aşağı içmelerimizde, büyükşehir belediyemizle birlikte köklü bir çalışma yürüterek içmelerimizi baştan aşağı değiştirdik.



Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte farklı bir mekân ortaya çıkardık. Acı su içerek şifa arayan vatandaşlarımız nezih bir ortamda tatil yapma imkanına kavuştu. Desteklerinden dolayı AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve ekibi ile Ekinözü Belediyemizin ekiplerine teşekkür ediyorum. Güzel bir tatil beldesi ortaya çıkarıldı, hepimizin emeklerine sağlık” diye konuştu.



Aşağı içmedeki esnaflar da tamamlanan yenileme çalışmalarının turizme olumlu yansıyıp, satışlarının artacağını görüşünü belirterek, emeklerinden dolayı büyükşehir ile ilçe belediyesine teşekkür etti.

İçmelerin şifalı sularından tüketmek için Ekinözü’ne giden vatandaşlar, içmelerin yenilene yüzünde yöresel tava yemeklerinden yaptırıp, üzerine de halka tatlı yiyip bolca acı su tüketiyor.