Ekinözü İçmeleri’ndeki yoğunluk yüzleri güldürdü

Şifalı sularıyla bilinen Ekinözü’nün İçmeler Bölgesinde yeni sezona yoğun bir şekilde girilmesi yöre esnaflarının yüzünü güldürdü.

‘Acı su’ olarak adlandırılan doğal maden suyu kaynaklarının olduğu içmelere, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş merkez, Osmaniye ve Hatay gibi illerden gelen vatandaşlar, şifalı sulardan tüketip serin havada dinlenmenin keyfini yaşıyor.

Yeni sezon hazırlıklarının tamamlanmasıyla beraber sezonu açtıklarını belirten Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, yoğun bir sezon geçirdiklerini belirterek, yerel esnafların yüzünün güldüğünü söyledi.

Acı suyu ve havasıyla Ekinözü’nün yaz aylarının önemli bir turizm merkezi haline geldiğin belirten Başkan Eker: “Şuanda içmelerimizi yeni hizmetlerimizle beraber yeni sezon için açmış bulunmaktayız. Bütün misafirlerimiz hoş geldi, safalar getirdi. Şu an çok yoğun bir sezon geçirmekteyiz. İçmelerimizde halkımızın ve esnafımızın yüzü gülüyor. Bu havayı, acı suyumuzu ve doğamızın güzelliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanmasını isterim. Misafir olarak gördüğümüz vatandaşlarımızın yoğun talebi bizleri mutlu ediyor. Esnafımızın yüzü gülüyor. İçmelerimizi doktor tavsiyesi üzerine gelen misafirlerimiz de bulunmaktadır. Acı suyumuzun böbrek taşı düşürme, şeker hastalığının iyileşmesi gibi birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Ekinözü şair ve şifa diyarı olarak adlandırılan havasıyla şifalı sularıyla meşhur olan bir yerdir” ifadelerini kullandı.

İçmelerin şifalı sularından tüketmek için gelen vatandaşlar da, içmelerin acı suyundan şifa bulduklarını ve yıllardır aynı geleneği sürdürerek tatillerini Ekinözü içmelerinde geçirdiklerini söyledi.

Sezonun hareketli geçmesi esnafların da yüzünü güldürdü. Pandemi dönemindeki kapanmalar nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten esnaflar, pandeminin ardından başlayan ilk sezonun yoğun bir şekilde geçirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.