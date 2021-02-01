Ekinözü ilçesinde zorlu kar mesai! Belediye ekipleri kapalı yolları açtı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde yağan karın ardından ilçe belediyesi kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekinözü ilçesinde önceki gün etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolların ulaşıma açılması için belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Ekinözü Belediyesi ekipleri yer yer bir metreyi bulan kar kütlesini küreyip ulaşımı sağlamak için gece gündüz demeden mesai yapıyor.

Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Bilal Eker, ekiplerin üç gündür aralıksız çalışması neticesinde ilçede kapalı yol kalmadığını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde yapılan çalışma neticesinde bütün yolların ulaşıma açıldığını kaydeden Başkan Eker: “ Kar yağışıyla birlikte hazır bekleyen ekiplerimiz gecesini gündüzüne katıp başarılı bir şekilde karla mücadele örneği sergiledi. Ana arterleri sürekli açık tuttuk.

Grup yollarımızdaki ulaşımda aksaklık yaşanmadı. Planlamalarımız doğrultusunda şimdi de besi çiftliklerin bulunduğu bölgelerdeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun bir nimet olduğunu unutmayıp, vatandaşlarımızın da mağduriyet yaşamamaları için gayret ediyoruz” diye konuştu.

Karla mücadele çalışmalarını takip eden vatandaşlar da Belediye Başkanı Bilal Eker ve ekibine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.