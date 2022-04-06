banner86

banner85

Ekinözü Kaymakamlığı’nca kurulan özel ekip, hane hane dolaşarak binlerce kişiyi dinledi

Kahramanmaraş Ekinözü ilçe kaymakamlığınca merkez ve kırsalda yaşayan vatandaşların sorun, talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için kurulan özel ekip, 45 gün süren çalışma boyunca kapı kapı dolaşarak vatandaşları dinledi. çalışma sonuçlarını rapor halinde alan Kaymakam Abdulhamit Bağış, sorunların çözülmesi için kurumlara talimat verdi.

KAHRAMANMARAŞ 06.04.2022, 09:12 06.04.2022, 09:23
Ekinözü Kaymakamlığı’nca kurulan özel ekip, hane hane dolaşarak binlerce kişiyi dinledi

Ekinözü ilçe kaymakamlığınca vatandaşların sorunlarını dinlemek için kurulan özel ekip, merkez ve kırsal mahallelerde 45 gün süren çalışmada hane hane dolaşarak vatandaşlarla görüştü. Alınan talep ve öneriler rapor haline getirilerek kaymakamlığa sunuldu.


Kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu 21 mahalle ve 77 mezrada yaşayan vatandaşların sorunlarının dinlendiğini ve ihtiyaç ve sorunların giderilmesi için talimat verdiğini belirten kaymakam bağış, bu çalışma ile Ekinözü ilçesinin röntgeninin çekildiğini söyledi.


Ekinözü ilçesinde göreve başlamasının ardından bütün vatandaşlara ulaşmak için böyle yönteme başvurduklarını belirten Kaymakam Abdulhamit Bağış konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İki ay önce görevimize başladık, gedik ve ilk önce bir yöneticinin yapması gereken, birçok yönetici bunu yapıyor. Öncelikle potansiyeli değerlendirirsiniz, ilçeyi tanımaya çalışırsınız. Ondan sonra bir yol haritası ve yönetim tarzını uygulamaya koyarsınız. Bizler de tabi bu projeyi başlatmamızın aslında bu bir proje değil, bir etkinlik, nasıl bir etkinlik, vatandaşla bütünleşme etkinliği. Vatandaşımız tabiki hükümet konağına gelip muhatap kurumla ilgili taleplerini iletebilir. Burada şöyle bir algı var maalesef, kaymakamlığa ulaşmadan birçok sorunun çözülemeyeceğini düşünüyor vatandaş. Biz bu algıyı yıkmak için ve tabiki de yerinde bir durum tespiti yapmak için öğretmen, sağlıkçı ve din görevlilerinden oluşan bir komisyon kurduk. Bütün bu kuruları tercih etmemizin sebebi vatandaşa en çok dokunan bütün paydaşları harekete geçirme amacı içerisinde olduk. Vatandaşlara açıkçası şu mesajı vermiş olduk. Biz size geliriz, yani devletin gerektiğinde en ücra köşede yaşayan bir vatandaşa da ulaşıp hane ziyareti yapabileceğini göstermiş olduk. Bu anlamda bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum, çok zor bir işi başardılar. Buranın şartları çok zor, sarp bir coğrafya ve bunun yanında sert geçen bir kış. Kar kış demedi arkadaşlara sağ olsunlar, mesai mefhumu gözetmeksizin bütün hanelerimize girdiler.  Ve tabi bizim temamız şu, girmediğimiz bir mahalle ziyaret etmediğimiz bir hane kalmayacak düzeyde bir çalışma başlattık ve çok şükür bunda da muvaffak olduk. Burada arkadaşlarımızın emeği çok büyük. Tespit edilen durumlar var, vatandaşın beklenti ve talepleri var. Biz bütün bunları inceldik, hangisinin çözüme kavuşturulup hangisinin çözülemeyeceğini, hangisinde nasıl bir yol haritası izlememiz gerektiğini arkadaşlarımızla birlikte istişare yaptık ve muhatap kurum kimse gerekli talimatlarımızı verdik. Büyük bir oranda talepleri karşıladık ama karşılayamadığımız talepler de oldu. Ama imkânlar nispetinde vatandaşlarımıza yardımcı olma gayreti içerisine girdik.  Ve şunu söyleyeyim, vatandaşımız çok kanaatkârdır. Görevlendirdiğimiz personelin bizlerin selamıyla hane ziyareti yapması bile vatandaşa ayrı bir memnuniyet verdi. Vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Teşekkür ve selamlarını gönderen vatandaşlarımız Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin dualarını da eksik etmediler. Burada asıl amacımız ulaşamayacak bir hane kalmayacak düzeyde bütün haneleri taramak ve ilçeyle ilgili genel bir fikir sahibi olmak. Biz bu çalışmaları raporlayacağız. İnşallah ilçenin filmini çok güzel bir şekilde gün yüzüne çıkartmış olacağız. Bizden sonra gelecek yöneticilerimizin varsa ihtiyacı olan kamu kurumlarımızın hangi mahalle ve haneyle ilgili nasıl bir sıkıntı var, nasıl bir talep var, ne gibi şeyler yapılabilir bütün fotoğrafı çekilmiş oldu. Ben bu çalışmada yer alan arkadaşlarımı kutluyorum. Vatandaşa dokunmak çok önemli, ilçenin en üst yöneticisi olarak vatandaşımızın hiçbir talebine kayıtsız kalamayız” diye konuştu 

Özel ekip içerisinde sağlık görevlisi olarak yer alan hemşire Zehra Kurt gittikleri birçok hanede sağlık taraması da yaptıklarını belirterek, gurur verici bir çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kurt: “Bu güzel çalışmada görev aldığım için çok mutluyum. Kadına şiddetin bu denli fazlalaştığı bir dönemde, kırsala giderek oradaki insanların ayağına kadar gitmek bana gurur verdi. Kırsalda birçok kişinin okuması yazmasının olmadığını gördüm. Yaşlı nüfusu çok fazla, buraya gelip taleplerini bildiremiyorlar. Ben sağlıkçı olmam dolayısıyla gittim hanelerde tansiyon ve sağlık kontrolleri de yaptım, bu çok gurur vericiydi. Çok güzel dönüşler aldık, gerçekten çok ihtiyacı olan insanlar da vardı. Taleplerini dinleyip kaymakam beye anlattık” ifadelerini kullandı.
Çalışmada yer alan öğretmenler Arzu Can ve Gonca Tüysüz de gittikleri her evde insanlarla sohbet ederek, sağlık sorunundan eğitime, temel ihtiyaç ve genel taleplere varıncaya kadar bir çok konuda görüş alış verişinde bulunduklarını belirterek, sonuçları rapor haline getirip kaymakam Bağış’a sunduklarını söyledi.

#Kahramanmaraş Ekinözü ilçe kaymakamlığı #Aksu Tv #aksu tv haber #Aksu Haber #Kahramanmaraş
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 06 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22