Ekinözü Kaymakamlığı’nca kurulan özel ekip, hane hane dolaşarak binlerce kişiyi dinledi

Ekinözü ilçe kaymakamlığınca vatandaşların sorunlarını dinlemek için kurulan özel ekip, merkez ve kırsal mahallelerde 45 gün süren çalışmada hane hane dolaşarak vatandaşlarla görüştü. Alınan talep ve öneriler rapor haline getirilerek kaymakamlığa sunuldu.



Kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu 21 mahalle ve 77 mezrada yaşayan vatandaşların sorunlarının dinlendiğini ve ihtiyaç ve sorunların giderilmesi için talimat verdiğini belirten kaymakam bağış, bu çalışma ile Ekinözü ilçesinin röntgeninin çekildiğini söyledi.



Ekinözü ilçesinde göreve başlamasının ardından bütün vatandaşlara ulaşmak için böyle yönteme başvurduklarını belirten Kaymakam Abdulhamit Bağış konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İki ay önce görevimize başladık, gedik ve ilk önce bir yöneticinin yapması gereken, birçok yönetici bunu yapıyor. Öncelikle potansiyeli değerlendirirsiniz, ilçeyi tanımaya çalışırsınız. Ondan sonra bir yol haritası ve yönetim tarzını uygulamaya koyarsınız. Bizler de tabi bu projeyi başlatmamızın aslında bu bir proje değil, bir etkinlik, nasıl bir etkinlik, vatandaşla bütünleşme etkinliği. Vatandaşımız tabiki hükümet konağına gelip muhatap kurumla ilgili taleplerini iletebilir. Burada şöyle bir algı var maalesef, kaymakamlığa ulaşmadan birçok sorunun çözülemeyeceğini düşünüyor vatandaş. Biz bu algıyı yıkmak için ve tabiki de yerinde bir durum tespiti yapmak için öğretmen, sağlıkçı ve din görevlilerinden oluşan bir komisyon kurduk. Bütün bu kuruları tercih etmemizin sebebi vatandaşa en çok dokunan bütün paydaşları harekete geçirme amacı içerisinde olduk. Vatandaşlara açıkçası şu mesajı vermiş olduk. Biz size geliriz, yani devletin gerektiğinde en ücra köşede yaşayan bir vatandaşa da ulaşıp hane ziyareti yapabileceğini göstermiş olduk. Bu anlamda bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum, çok zor bir işi başardılar. Buranın şartları çok zor, sarp bir coğrafya ve bunun yanında sert geçen bir kış. Kar kış demedi arkadaşlara sağ olsunlar, mesai mefhumu gözetmeksizin bütün hanelerimize girdiler. Ve tabi bizim temamız şu, girmediğimiz bir mahalle ziyaret etmediğimiz bir hane kalmayacak düzeyde bir çalışma başlattık ve çok şükür bunda da muvaffak olduk. Burada arkadaşlarımızın emeği çok büyük. Tespit edilen durumlar var, vatandaşın beklenti ve talepleri var. Biz bütün bunları inceldik, hangisinin çözüme kavuşturulup hangisinin çözülemeyeceğini, hangisinde nasıl bir yol haritası izlememiz gerektiğini arkadaşlarımızla birlikte istişare yaptık ve muhatap kurum kimse gerekli talimatlarımızı verdik. Büyük bir oranda talepleri karşıladık ama karşılayamadığımız talepler de oldu. Ama imkânlar nispetinde vatandaşlarımıza yardımcı olma gayreti içerisine girdik. Ve şunu söyleyeyim, vatandaşımız çok kanaatkârdır. Görevlendirdiğimiz personelin bizlerin selamıyla hane ziyareti yapması bile vatandaşa ayrı bir memnuniyet verdi. Vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Teşekkür ve selamlarını gönderen vatandaşlarımız Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin dualarını da eksik etmediler. Burada asıl amacımız ulaşamayacak bir hane kalmayacak düzeyde bütün haneleri taramak ve ilçeyle ilgili genel bir fikir sahibi olmak. Biz bu çalışmaları raporlayacağız. İnşallah ilçenin filmini çok güzel bir şekilde gün yüzüne çıkartmış olacağız. Bizden sonra gelecek yöneticilerimizin varsa ihtiyacı olan kamu kurumlarımızın hangi mahalle ve haneyle ilgili nasıl bir sıkıntı var, nasıl bir talep var, ne gibi şeyler yapılabilir bütün fotoğrafı çekilmiş oldu. Ben bu çalışmada yer alan arkadaşlarımı kutluyorum. Vatandaşa dokunmak çok önemli, ilçenin en üst yöneticisi olarak vatandaşımızın hiçbir talebine kayıtsız kalamayız” diye konuştu

Özel ekip içerisinde sağlık görevlisi olarak yer alan hemşire Zehra Kurt gittikleri birçok hanede sağlık taraması da yaptıklarını belirterek, gurur verici bir çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kurt: “Bu güzel çalışmada görev aldığım için çok mutluyum. Kadına şiddetin bu denli fazlalaştığı bir dönemde, kırsala giderek oradaki insanların ayağına kadar gitmek bana gurur verdi. Kırsalda birçok kişinin okuması yazmasının olmadığını gördüm. Yaşlı nüfusu çok fazla, buraya gelip taleplerini bildiremiyorlar. Ben sağlıkçı olmam dolayısıyla gittim hanelerde tansiyon ve sağlık kontrolleri de yaptım, bu çok gurur vericiydi. Çok güzel dönüşler aldık, gerçekten çok ihtiyacı olan insanlar da vardı. Taleplerini dinleyip kaymakam beye anlattık” ifadelerini kullandı.

Çalışmada yer alan öğretmenler Arzu Can ve Gonca Tüysüz de gittikleri her evde insanlarla sohbet ederek, sağlık sorunundan eğitime, temel ihtiyaç ve genel taleplere varıncaya kadar bir çok konuda görüş alış verişinde bulunduklarını belirterek, sonuçları rapor haline getirip kaymakam Bağış’a sunduklarını söyledi.