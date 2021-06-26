Ekinözü'nde Feci Kaza! Freni boşalan sepetli motosiklet duvara çarptı

Ekinözü ilçesinin içmeler mahallesinde meydana gelen sepetli motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kuyucu idaresindeki plakasız sepetli motosiklet, İçmeler Mahallesi İbni Sina Caddesinde rampadan indiği sırada Yukarı İçmeler kavşağında freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa Kuyucu ve yanında yolcu olarak bulunan Duran Bağcı ağır yaralanırken eşi Nükhet Bağcı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İlk müdahaleleri çevredeki vatandaşlarca yapılan Kuyucu ve Bağcı olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alındı. Hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Nükhet Bağcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Ekinözü ilçesinin içmeler mahallesinde meydana gelen sepetli motosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Mustafa Kuyucu'nun kullandığı sepetli motosikletin duvara çarpması sonucu Nükhet Bağcı olay yerinde hayatını kaybetmiş eşi Duran Bağcı ile motosikletin sürücüsü Mustafa Kuyucu ağır yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kuyucu, buradan Afşin Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Durumu ağır olan kuyucu yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Duran Bağcı ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bağcı'nın hayati yehlikesinin sürdüğü öğrenildi.