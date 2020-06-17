Ekinözü'nde içme suyu çalışmalarına başlandı!
KASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesinin Ekinözü ilçe merkezinde asfalt programında yer alan yollardaki şebeke yenileme çalışmalarına başladı.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2020, 09:19
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Kahramanmaraş il genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu teminine yönelik faaliyetlerine devam eden KASKİ Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Ekinözü İlçe Merkezinde asfalt çalışması yapacak olan Büyükşehir Belediyesinden önce, ilçedeki yoğunluğun en fazla olduğu çarşı bölgesinde içme suyu eksiklikleri gideriliyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 km içme suyu hattı yenilenmesi planlanmıştır. Yenileme çalışmaları 10 gün içinde tamamlanarak asfalt işlemine hazır hale getirilecektir.
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