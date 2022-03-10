Ekinözü'nde okullar tatil edildi

Ekinözü'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeni ile ilçe genelindeki okullarda taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Yapılan açıklamada: “Ekinözü ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okullarda taşımalı eğitim gören öğrencilere 10 Mart 2022 Perşembe günü olmak üzere 1 gün süre ile okul tatil edilmiştir.” ifadeleri yer aldı.