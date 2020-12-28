Ekinözü'nde uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

Hafta sonu kısıtlamasını geçirmek üzere 46 VB 109 plakalı aracı ile Elbistan'dan Ekinözü İlçesine bağlı kırsal Kabaktepe Mahallesindeki yakınlarının yanına giden Ali K.(75)'den pazar günü öğle saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine aile bireyleri tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin güvenlik korucuları ve mahalle sakinleri ile birlikte yaptığı aramada sonucuda , Ali K.'nin kullandığı aracın Kabaktepe Mahallesi Çınarlı Mezrası yolunda 250 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.