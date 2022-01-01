Ekinözü’nde deprem!
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine bağlı Ambar Mahallesi olan 2,6 şiddetinde deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ 01.01.2022, 17:48
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre merkez üssü ilçeye bağlı Ambar Mahallesi olan 2,6 şiddetindeki deprem, çevre mahallelerde de hissedildi.
Depremin derinliği ise 6.92 kilometre olarak bildirildi.
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