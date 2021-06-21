Ekinözü’nde havaya ateş eden kişi arkadaşını ağır yaraladı

Ekinözü’nde arkadaş ortamında havaya ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaşın, ilçeye bağlı kırsal Nergele Mahallesi Madey Köprüsü Mevkisinde piknik yaptığı sırada iddiaya göre, H.İ.B.’nin pompalı tüfekle havaya ateş açması esnasında saçmaların isabet ettiği Ö.F.Ü. ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ö.F.Ü. durumunun ağır olması nedeni ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniverisitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma H.İ.B.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.