Ekinözü’nde otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesinden Ekinözü ilçesinin kırsal Kandil Mahallesi’ndeki bir yakınlarının düğün merasimine katılmak için yola çıkan İbrahim Ü. (60) Yönetimindeki 23 EH 542 plakalı otomobil Kandilöz Mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 130 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yoldan geçen bir vatandaşın kaza kalıntılarını görmesi üzerine şüphelenip dereye inmesiyle ortaya çıkan kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aracın hurda yığınına döndüğü kazada, Ali Kocakaya (63) ile Havva Kocakaya (66) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü İbrahim Ünsal ile, Mustafa Kocakaya (64) jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.