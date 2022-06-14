Ekinözü’nde şehit edilen 3 öğretmen için anlamlı çalışma

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları hazırlığı yaptıkları sırada PKK’lı teröristlerce şehit edilen üç öğretmenin görev yaptığı Altunyaprak İlkokulu yaşam alanı haline dönüştürüldü.

Ekinözü ilçesinde terör örgütü mensuplarının tehditlerine rağmen 23 Nisan kutlamasına hazırlandıkları için şehit edilen öğretmenler Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz’ın görev yaptığı altunyaprak ilkokulu asker, polis, güvenlik korucusu ve ilçede görev yapan öğretmenlerin çalışması sonucu yaşam alanına dönüştürüldü.

Şehit öğretmenlerin hatırasının yaşatılması için Kaymakam Abdulhamit Bağış’tan destek isteyen öğretmenlerin talebi olumlu karşılandı.

Kaymakam Bağış önderliğinde yapılan organizasyon ile okulda tadilat ve çevre düzenlemesi yapıldı. Okulun yamacına da 8’e 12 metre ebatlarında bir de bayrak yapıldı.

Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Kaymakam Abdulhamit Bağış, 3 öğretmenin şehit edildiği okulun şehit öğretmenler yaşam alanı olarak düzenlendiğini söyledi.

Kaymakam Bağış yaptığı değerlendirmede: “22 Nisan 1996 yılında hain terör örgütünün saldırısı neticesinde üç öğretmen arkadaşımızı kaybettik. Aydın bir gelecek bırakmak adına şehit oldular. 23 Nisan hazırlıklarını yaptıkları evrede maalesef bir saldırıya uğradılar. Bizler de 26 yıldan beri atıl konumunda olan şehit edildikleri okulla ilgili bir çalışma başlatma kararı aldık, arkadaşlarımızla beraber. Hızlıca başlayarak tadilat yaptık ve biz dedik ki, burası hem peyzajıyla hem ortamıyla, koyacağımız kamelyalarla yaptığımız çevre düzenlemesiyle bir yaşam alanı olması için hedefleme yaptık. Çok şükür bu noktada muvaffak olduk. Bütün arkadaşlarımızın yoğun gayretleri neticesinde bu çalışmayı bitirme aşamasına geldik. Emeklerin esirgemeyen milli eğitim müdürümüz ve öğretmen arkadaşlara, jandarma komutanımıza, güvenlik korucularımıza, emniyet amirimize teşekkür ediyorum. Herkes imece usulü elinden gelen bütün gayreti göstererek böyle çok güzel bir yaşam alanı haline getirdiğimiz çalışmamız tamamlanma aşamasına geldi. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada unutmadan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanlığına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bağışçılarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Meslektaşlarının hatırasını yaşatmak için emek sarf ettiklerini belirten Ekinözü ilçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç ta : “Burada 1996 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıklarını yapan üç meslektaşımız PKK Terör Örgütü tarafından şehit edildi. Onun için gerek meslek sevgisi, gerekse vatan millet ve bayrak aşkı nedeniyle bu okul bizim için eğitim çalışanları ve öğretmenler için son derece önemli bir yerdir. Bu amaçla bu okulumuzda şehitlerimizin hatıralarını canlandırmak, onların hatıralarını yaşatmak amacıyla bu yıl sayın kaymakamımızın liderliğinde bir çalışma başlattık. Okulu eğitim müzesi ve şehitler anısına bir alan olarak düzenledik. Etrafında da çevre düzenlemesi yaparak başta eğitim camiası ve kamu çalışanları olmak üzere tüm Ekinözü halkı için bir şehit öğretmenler yaşam alanı olarak dizayn ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çalışmalara başından beri destek olan güvenlik korucularıyla öğretmenler de, şehit öğretmenler anısına yapılan çalışmada yer almanın gurur verici olduğunu söylediler.