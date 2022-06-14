banner86

banner85

Ekinözü’nde şehit edilen 3 öğretmen için anlamlı çalışma

Kahramanmaraş Ekinözü’nde şehit edilen 3 öğretmenin görev yaptığı okul yaşam alanı haline getirildi.

KAHRAMANMARAŞ 14.06.2022, 15:50 14.06.2022, 18:00

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları hazırlığı yaptıkları sırada PKK’lı teröristlerce şehit edilen üç öğretmenin görev yaptığı Altunyaprak İlkokulu yaşam alanı haline dönüştürüldü.

Ekinözü ilçesinde terör örgütü mensuplarının tehditlerine rağmen 23 Nisan kutlamasına hazırlandıkları için şehit edilen öğretmenler Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz’ın görev yaptığı altunyaprak ilkokulu asker, polis, güvenlik korucusu ve ilçede görev yapan öğretmenlerin çalışması sonucu yaşam alanına dönüştürüldü.

Şehit öğretmenlerin hatırasının yaşatılması için Kaymakam Abdulhamit Bağış’tan destek isteyen öğretmenlerin talebi olumlu karşılandı.

Kaymakam Bağış önderliğinde yapılan organizasyon ile okulda tadilat ve çevre düzenlemesi yapıldı.  Okulun yamacına da 8’e 12 metre ebatlarında bir de bayrak yapıldı.

Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Kaymakam Abdulhamit Bağış, 3 öğretmenin şehit edildiği okulun şehit öğretmenler yaşam alanı olarak düzenlendiğini söyledi.

Kaymakam Bağış yaptığı değerlendirmede: “22 Nisan 1996 yılında hain terör örgütünün saldırısı neticesinde üç öğretmen arkadaşımızı kaybettik. Aydın bir gelecek bırakmak adına şehit oldular. 23 Nisan hazırlıklarını yaptıkları evrede maalesef bir saldırıya uğradılar. Bizler de 26 yıldan beri atıl konumunda olan şehit edildikleri okulla ilgili bir çalışma başlatma kararı aldık, arkadaşlarımızla beraber. Hızlıca başlayarak tadilat yaptık ve biz dedik ki, burası hem peyzajıyla hem ortamıyla, koyacağımız kamelyalarla yaptığımız çevre düzenlemesiyle bir yaşam alanı olması için hedefleme yaptık. Çok şükür bu noktada muvaffak olduk. Bütün arkadaşlarımızın yoğun gayretleri neticesinde bu çalışmayı bitirme aşamasına geldik. Emeklerin esirgemeyen milli eğitim müdürümüz ve öğretmen arkadaşlara, jandarma komutanımıza, güvenlik korucularımıza, emniyet amirimize teşekkür ediyorum. Herkes imece usulü elinden gelen bütün gayreti göstererek böyle çok güzel bir yaşam alanı haline getirdiğimiz çalışmamız tamamlanma aşamasına geldi. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada unutmadan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanlığına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bağışçılarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Meslektaşlarının hatırasını yaşatmak için emek sarf ettiklerini belirten Ekinözü ilçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç ta : “Burada 1996 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıklarını yapan üç meslektaşımız PKK Terör Örgütü tarafından şehit edildi. Onun için gerek meslek sevgisi, gerekse vatan millet ve bayrak aşkı nedeniyle bu okul bizim için eğitim çalışanları ve öğretmenler için son derece önemli bir yerdir. Bu amaçla bu okulumuzda şehitlerimizin hatıralarını canlandırmak, onların hatıralarını yaşatmak amacıyla bu yıl sayın kaymakamımızın liderliğinde bir çalışma başlattık. Okulu eğitim müzesi ve şehitler anısına bir alan olarak düzenledik.  Etrafında da çevre düzenlemesi yaparak başta eğitim camiası ve kamu çalışanları olmak üzere tüm Ekinözü halkı için bir şehit öğretmenler yaşam alanı olarak dizayn ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çalışmalara başından beri destek olan güvenlik korucularıyla öğretmenler de, şehit öğretmenler anısına yapılan çalışmada yer almanın gurur verici olduğunu söylediler.

#Kahramanmaraş #Ekinözü
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 15 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31