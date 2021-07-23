Ekinözü’nde ulaşım ağı güçleniyor

Bu kapsamda, Ekinözü ilçesi Ambar Mahallesinin girişinde yer alan ve ekonomik ömrü dolduğu için araç geçişlerinde aksaklıklara neden olan köprüde yıkım çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla bölgeye 14 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip daha modern ve dayanıklı yeni köprü kazandırılacak.

Ambar Mahalle Muhtarı Salman Çullu çalışmalara ilişkin, “hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.