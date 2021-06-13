Ekinözü’ndeki kırmızı gölet görenleri büyüledi
Doğa tutkunu Doğan Yenigül’ün Ekinözü ilçesinde çektiği görüntüler görenleri adeta büyülerken hayretler içerisinde bıraktı.
KAHRAMANMARAŞ 13.06.2021, 10:23 13.06.2021, 16:52
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, terk edilen demir madeninde yer altından çıkan doğal maden suyunun oluşturduğu ‘kızıl gölet’, görenleri hayrete düşürdü.
‘Acı su’ olarak nitelendirilen doğal maden suyunun, başta sindirim olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olduğu kabul ediliyor.
Göletin suyunun, 20 kilometre uzaktaki içmeler bölgesindeki su ile aynı tada sahip olduğunu anlayan vatandaşlar, renginin kızıla dönüşmesini de maden alanındaki cevher kalıntılarına bağladı.
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