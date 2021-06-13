Ekinözü’ndeki kırmızı gölet görenleri büyüledi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, terk edilen demir madeninde yer altından çıkan doğal maden suyunun oluşturduğu ‘kızıl gölet’, görenleri hayrete düşürdü.

‘Acı su’ olarak nitelendirilen doğal maden suyunun, başta sindirim olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olduğu kabul ediliyor.

Göletin suyunun, 20 kilometre uzaktaki içmeler bölgesindeki su ile aynı tada sahip olduğunu anlayan vatandaşlar, renginin kızıla dönüşmesini de maden alanındaki cevher kalıntılarına bağladı.