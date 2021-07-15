Ekinözü’ndeki motosiklet kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

Ekinözü ilçesinde geçtiğimiz 26 Haziran tarihinde, Mustafa Kuyucu (79) idaresindeki plakasız motosiklet, İçmeler Mahallesi İbni Sina Caddesi’nde rampadan indiği sırada yukarı içmeler kavşağında freninin boşalması sonucu yol kenarındaki bahçe duvarına çarpmıştı.

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Nükhet Bağcı (45) olay yerinde, Mustafa Kuyucu ise sevk edildiği Afşin Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Kazada ağır yaralanıp, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Ahmet Duran Bağcı da (50) 18 günlük yaşam mücadelesi sonucunda hayatını kaybetti.

Böylelikle aynı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.