Ekinözü’ne yatırımlar devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla Ekinözü ilçesinin çehresini değiştiriyor.

Bir süre önce ilçenin merkezi arteri İbn-i Sina Caddesi’nde 5,5 kilometrelik asfalt yenileme ve refüj düzenleme çalışmaları tamamlanmıştı.

Ekipler, 17 kilometre uzunluğundaki Gözpınarı Grup Yolu’nda da yenileme uygulamalarında sona geldi.

Sağlık Turizm Tesisi, Ekinözü Meydanı, altyapı, yol yenileme ve asfalt yatırımlarının yapıldığı ilçeye kazandırılan modern kesim tesisi de tamamlanıyor.

Ekinözü ve Nurhak’ı bağlayan arterdeki çalışmayla birlikte kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Proje alanlarını yerinde inceleyen İlçe Belediye Başkanı Bilal Eker yaptığı açıklamada, “Bu hizmetler sistemli çalışmalar ve koordinasyon sayesinde gerçekleşiyor. Başkanımız Hayrettin Güngör’e şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Modern Kesim Tesisi Tamamlanıyor

Sağlık Turizm Tesisi, Ekinözü Meydanı, altyapı, yol yenileme ve asfalt yatırımlarının yapıldığı ilçeye kazandırılan modern kesim tesisi de tamamlanıyor. Yaklaşık 1,5 milyonluk yatırımla hayata geçirilen projede; kesim odaları ve ekipmanlar, soğuk hava deposu, sakatathane ile hayvan kabul alanları yer alıyor. Hayvancılık sektörüne katkı sağlayacak yatırımın kısa süre içerisinde tamamlanacağına değinen İlçe Belediye Başkanı Eker, “Ekinözü Modern Kesim Tesisi’miz de bitmek üzere. İnşallah kısa süre içinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni İtfaiye Müdahaleyi Hızlandıracak

Bir diğer proje İtfaiye Ekinözü Hizmet Binası’nda ise çalışmalar devam ediyor. Toplamda 630 metrekare alan üzerinde yükselen yapı, yaklaşık 2,5 milyon TL yatırımla hayata geçiriliyor. İlçede yangınlara müdahalede sevk ve idareyi hızlandıracak yeni bina içinde garaj, ekipman odaları ve idari alanlar barındıracak. Açıklamasında inşaatı hızla süren İtfaiye Hizmet Binası’na da yer veren Eker, yeni yapının ilçede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.