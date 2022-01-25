Ekipler Geceden Sabaha Tuzlama Yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin 11 ilçesinde 210 iş makinesi ve 400’ün üzerinde personelle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yoğun kar yağışına maruz kalan arterler ulaşıma açık tutuluyor. Yaklaşık bir haftadır devam eden çalışmalarda; yaya ve araçlar için trafik güvenliğinin sağlanması adına buzlanma önleyici uygulamalar sürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında hissedildiği gece saatlerinde başlayan tuzlama ve solüsyon çalışmaları günün ilk ışıklarına kadar devam ediyor.

Buzlanmaya Geçit Yok

Şehir merkezi olarak tarif edilen Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki yaklaşık 150 mahalleyi birbirine bağlayan ana arterlerde uygulamalar belirli aralıklarla gerçekleştiriyor. Özellikle iniş ve keskin virajlara sahip arterlerden; Abdulhamithan, Orman Dairesi, Sümbüllü, Tekerek, Binevler, Esentepe, Çocuk Hastanesi, Tekstil Lisesi, Süha Erler, Şekerdere, Karamanlı, Ahırdağ Caddesi, Yörük Selim Ek Hizmet Binası, Doğukent, Güneşevler, Pınarbaşı, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üngüt, Kavlaklı OSB mevkii ve civar bölgelerinde çalışma gerçekleştirildi. Uygulamalar periyodik olarak sürdürülüyor