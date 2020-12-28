Ekipler titizlikle inceledi! Kış lastiği denetimleri devam ediyor

Polis ekipleri, vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için otobüslerde lastiklerin kış lastiği olup olmadığını ve lastiklerin diş derinliklerini inceledi. Uygulamada otogardan çıkan otobüslerin lastikleri "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.

Denetimde otobüslerin çoğunun kış lastiği taktığı görülürken, kurullara uymayanlara 776 lira para ceza kesileceği ve lastik değiştirene kadar yola devam etmelerine müsaade edilmeyeceği öğrenildi.

Ekipler amiri Baş komiser Kerim Anıt, kış lastiği takmanın önemine değinerek sadece zorunlu olan araçların değil her kesin takması gerektiğine dikkati çekti.