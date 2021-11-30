Ekmek zammından sonra rağbet arttı! Vatandaşlar yufka ekmeğe yöneldi

Un fiyatlarındaki maliyetler somu ekmeğinin fiyatının yükselmesine neden oldu. Hal böyle olunca vatandaşlar ihtiyaçlarını somun ekmeği yerine yufka ekmekten yana kullanmaya başladı.





Sevin Karataş’a, göre somun ekmeğine yapılan zamlardan sonra vatandaşların yufka ekmeğine ilgisinin oldukça çok olduğunu söyledi.