Ekmek zammından sonra rağbet arttı! Vatandaşlar yufka ekmeğe yöneldi
Ekmek fiyatlarındaki yeni zam gündemdeki yerini korumaya devam ederken.
KAHRAMANMARAŞ 30.11.2021, 16:17 30.11.2021, 16:37
Un fiyatlarındaki maliyetler somu ekmeğinin fiyatının yükselmesine neden oldu. Hal böyle olunca vatandaşlar ihtiyaçlarını somun ekmeği yerine yufka ekmekten yana kullanmaya başladı.
Sevin Karataş’a, göre somun ekmeğine yapılan zamlardan sonra vatandaşların yufka ekmeğine ilgisinin oldukça çok olduğunu söyledi.
Namaz Vakti 30 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7