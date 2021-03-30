Eko-Gündem, ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor!
Aksu TV ‘ekranlarında ekonomiye dair her şeyin konuşulduğu en özel programlarından biri olan eko gündem Asilhan Yılmaz’ın sunumu Ekonomist Hikmet Gümüşer’in yorumlarıyla seyircisiyle buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 30.03.2021, 15:18 30.03.2021, 17:53
Ekonomist Hikmet Gümüşer programda geçtiğimiz günlerde piyasaların bir gecede ani yükselişinin sebepleri hakkında bilgiler paylaştı.
Ekonomist Hikmet Gümüşer konuşmasının devamında yeni risklerin fiyatlandığını söyledi.
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