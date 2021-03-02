Eko-Gündem, ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor!
Aksu TV ‘ekranlarında ekonomiye dair her şeyin konuşulduğu en özel programlarından biri olan eko gündem Asilhan Yılmaz’ın sunumu Ekonomist Hikmet Gümüşer’in yorumlarıyla seyircisiyle buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 02.03.2021, 09:32 02.03.2021, 19:23
Ekonomist Hikmet Gümüşer programda Kahramanmaraş ekonomisine dikkat çekti.
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