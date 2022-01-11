Eko-Gündem’de ekonominin nabzı tutuldu!
Ekonomist Hikmet Gümüşer son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi
KAHRAMANMARAŞ 11.01.2022, 15:34 11.01.2022, 15:52
Aksu TV ekranlarında ekonominin nabzının attığı en özel programlardan iri olan eko gündem Asilhan Yılmaz’ın sunumu ve ekonomist Hikmet Gümüşer’in yorumlarıyla izleyicilerle buluştu.
Ekonomist Gümüşer bankaların kredi faizlerinin günden güne yükseldiğini söyleyerek sebebini izleyicilerle payşatı
Ekonomist Hikmet Gümüşer ülke olarak aralık ayını 225 milyar dolar ihracatla kapattıklarını söyledi.
Namaz Vakti 11 Ocak 2022
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