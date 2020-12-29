Ekonomist Hikmet Gümüşer 2020 Yılını Değerlendirdi

Tüm Dünyanın Pandemiyle Mücadele Ettiği Ve Ekonomi Anlamında Birçok Gelişmenin Yaşanmaya Devam Ettiği Şu Dönem Aksu Tv Eko Gündem Programı Yorumcusu Ekonomist Hikmet Gümüşer 2020 Yılını Aksu Haber’e Değerlendirdi.