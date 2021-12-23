Ekonomist Hikmet Gümüşer asgari ücretteki gelişmeyi değerlendirdi

Yeni asgari ücret, 4 bin 253 lira olarak açıklandı. böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,54 oldu.

Aksu TV Eko-Gündem Yorumcusu Ekonomist Hikmet Gümüşer asgari ücretteki gelişmeyi Aksu Haber’e paylaştı.