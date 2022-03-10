Ekonomist Hikmet Gümüşer'den çarpıcı açıklamalar!

Ekonomist Gümüşer konuşmasının devamında bu yılki ekonomik plan yapılırken savaşın etkileriyle karşı karşıya kalınacağına dikkat çekti.

Ekonomist Gümüşer son olarak inşaat ve hazır giyim sektörünün de bu savaştan ciddi anlamda etkileneceğini söyledi.