Ekonomist Hikmet Gümüşer'den çarpıcı açıklamalar!
Aksu Tv Eko-Gündem Yorumcusu aynı zamanda Ekonomist Hikmet Gümüşer birçok sivilin ve askerin hayatını kaybettiği Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ekonomiye yansımalarını Aksu Haber’e değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2022, 11:29 10.03.2022, 17:14
Ekonomist Gümüşer konuşmasının devamında bu yılki ekonomik plan yapılırken savaşın etkileriyle karşı karşıya kalınacağına dikkat çekti.
Ekonomist Gümüşer son olarak inşaat ve hazır giyim sektörünün de bu savaştan ciddi anlamda etkileneceğini söyledi.
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