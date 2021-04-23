Ekonomist Hikmet Gümüşer kripto paralara yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı!

Dolandırıcılık girişimleri ile çevrimiçi ortamın her köşesinde karşılaşılmakta ve kripto para birimi borsaları da bundan payını almakta.

Farklı yeni kurulan şirketlere ve borsa platformlarına yatırım yapmayı düşünürken, kripto para birimi yatırımlarınızı kaybetme olasılıkları mevcut.

Geçtiğimiz günlerde "Kripto para borsası" Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına çıktığı iddia edildi. Şirketle ilgili soruşturma açıldı.

Konu ile ilgili olarak yatırımcıların kripto para yatırımında dikkat edilmesi gerekenler hususları bilmeli diyen ekonomist ve aynı zamanda eko gündem program yorumcusu Hikmet Gümüşer herhangi bir dolandırıcılığa maruz kalmamak için yatırım yapmadan önce kripto para dünyasının nasıl çalıştığına dair bir fikir geliştirmesi çok önemli olduğuna dikkat çekti.