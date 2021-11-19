Ekşi Tatlı Pastanesinden Kahramanmaraş’ta sektöre farklı bir dokunuş

Farklı konseptiyle müşteri memnuniyetini en üs seviyede tutan ekşi tatlı pastanesi taze, doğal ekmekleriyle ve eşsiz lezzetteki simitleriyle adeta damakları şenlendiriyor.



Anadolu topraklarında yetişen doğal buğdaylarla yapılan ekmekler de Hiprit ve Gdo bulunmuyor.





Hafta sonunu sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte doğal ürünlerle kahvaltı yapmak için tek adres ekşi tatlı pastanesi.