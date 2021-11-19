Ekşi Tatlı Pastanesinden Kahramanmaraş’ta sektöre farklı bir dokunuş
Ekşi Tatlı Pastanesi Kahramanmaraş’ta farklı lezzet sunumlarıyla her geçen gün hizmet kalitesini yükselterek, adını duyurmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.11.2021, 14:44 19.11.2021, 15:08
Farklı konseptiyle müşteri memnuniyetini en üs seviyede tutan ekşi tatlı pastanesi taze, doğal ekmekleriyle ve eşsiz lezzetteki simitleriyle adeta damakları şenlendiriyor.
Anadolu topraklarında yetişen doğal buğdaylarla yapılan ekmekler de Hiprit ve Gdo bulunmuyor.
Hafta sonunu sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte doğal ürünlerle kahvaltı yapmak için tek adres ekşi tatlı pastanesi.
Namaz Vakti 19 Kasım 2021
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|23
|4. Galatasaray
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|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
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|7. Fenerbahçe
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|20
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|10. Adana Demirspor
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|9
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|9
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|12
|7
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|P
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|27
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|12
|27
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|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
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|11
|22
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|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
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|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
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|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
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|11
|11
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|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
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|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
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|13
|15
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|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
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|13
|12
|17. Granada
|12
|11
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|13
|11
|19. Levante
|13
|6
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|13
|6