El emeği ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu!
Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi “Yıl Sonu Sergisi” Açılışı, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’in katılımıyla gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 10.06.2022, 16:24 10.06.2022, 18:33
Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezinin kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç sergiyi baştan sona gezerek yapılan ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.
Namaz Vakti 10 Haziran 2022
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