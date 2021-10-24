El freni çekilmediği için hareket eden aracı böyle durdurdu

Vatandaşın dikkati olası faciayı önledi: El freni çekilmediği için hareket eden aracı böyle durdurdu Kahramanmaraş'ta park halinde iken kendiliğinden hareket eden kamyon vatandaşların dikkati sayesinde durduruldu.

KAHRAMANMARAŞ 24.10.2021, 15:18
El freni çekilmediği için hareket eden aracı böyle durdurdu

Vatandaşın dikkati olası faciayı önledi: El freni çekilmediği için hareket eden aracı böyle durdurdu

Kahramanmaraş'ta park halinde iken kendiliğinden hareket eden kamyon vatandaşların dikkati sayesinde durduruldu. Yaşanan anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde duran 46 HD 016 plakalı kamyon, bir anda hareket ederek, yokuş aşağı kendiliğinden geri geri inmeye başladı. Kamyonun hareket ettiğini gören çevredeki vatandaşlardan biri, kapıyı açarak kamyonu durdurmayı başardı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, bir vatandaşın kamyonu durdurmaya çalıştığı, bir başka kişinin ise kamyonun kasasından eliyle tutuğu görüldü.

Olası bir facia önlenirken olayın görgü tanığı Mahmut Nacar, "Kamyon burada duruyordu ve sanırım sahibi el frenini çekmeyi unutmuş. Vatandaşımızın biri hareket halindeki kamyonun kapısını açıp frenledi ve kamyonu durdurdu" dedi.

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