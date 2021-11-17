Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni binasına taşındı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş merkezin açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağını belirterek, şehre kazandırdığı yatırım ve hizmetlerden dolayı TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’a teşekkür etti.

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Elbistan Devlet Hastanesi altında inşa edilen yeni binasına taşındı.

29 adet diş üniti bulunan yeni binada 20 doktor görev yapıyor. İçerisinde ameliyathanesi de bulunan ağız ve diş sağlığı merkezinde inceleme yapan AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş yatırım ve hizmetlerin kente kazandırılmasını sağlayan Mahir Ünal’a teşekkür etti.

Elbistan’ın 2023 hedefleri doğrultusunda gelişimini sürdürdüğüne değinen Tıraş yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Elbistan 2023 hedefleri doğrultusunda gelişimini sürdürüyor. Ağız diş sağlığı merkezimizin yetersiz olmaya başlamasıyla TBMM Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mahir Ünal’ın girişimi sonucu şehrimize büyük bir bina daha kazandırıldı. Hemen üst tarafta bölge hastanesi konumundaki devlet hastanemiz yer alıyor. Sağlık yatırımları konusunda bütün ihtiyacımız giderilirken, öte yandan diğer yatırım ve hizmetler de aynı hızla sürdürülüyor. Göksun Elbistan kara yolu çalışmaları Afşin Elbistan arasına kadar ulaştı. Elbistan’ın geleceğe hazırlanması noktasında ne gerekiyorsa milletvekillerimizin takibiyle hükümetimiz tarafından yapılıyor. Elbistan’ı gelişmiş şehir konumuna getiren, ihtiyacı olan bütün yatırım ve hizmetleri kazandıran grup başkan vekilimiz Sayın Mahir Ünal’a çok teşekkür ediyoruz.”

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baş Hekimi Dt. Alpaslan saydam, yeni binanın il statüsünde olduğuna vurgu yaptı.

Saydam yaptığı açıklamada: “15 Kasım 2021 itibarı ile Elbistan Ağız Diş Sağlığı Merkezi yeni modern binasına taşınmış bulunmaktadır. Şu anda 20 doktorumuz bir periodontoloji uzmanımızla beraber hizmet veriyoruz. Toplamda 101 personele sahibiz. Yeni binamızda 29 adet diş üniti mevcuttur. Panoramik cihazımız, periapikal cihazımız ve ameliyathanemiz mevcut. İnşallah ufak tefek eksiklerimiz de hızlı bir şekilde giderip en iyi şekilde memleketimize hizmet etmek istiyoruz. İl statüsünde böyle modern bir binayı kentimize kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.