Elbistan AK Parti, sanayi esnafını ziyaret etti!

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, bir grup yönetim kurulu üyesi ile birlikte, Elbistan Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

İlçe Başkanı Tıraş, "İlçe teşkilatı olarak sadece ilçede vatandaşla değil, sanayide esnafları ziyaret ederek onların talep ve isteklerini dinlemeye gayret ediyoruz. Ülkemize yönelik ekonomik yıldırma çabalarına karşılık gezdiğimiz esnaflarımızda gördüğümüz ilgi, gelecek umutlarımızı artırdı" dedi.



Esnafa hayırlı işler dileyen başkan Tıraş, hem sorunları dinledi hemde taleplerin çözümü için not aldı.

Oldukça samimi ortamda geçen esnaf ziyaretlerinden gayet iyi dönüş aldıklarını ifade eden İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, "Zaman zaman çat kapı esnaf arkadaşlarımızı iş yerlerinde ziyaret edeceğiz. Bizden beklentilerini dinleceğiz. Sorunları yerinde dinleyerek, esnaflarımızın varsa sıkıntılarını çözme noktasında onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece sanayi sitesindeki esnafımızı değil ilimizdeki tüm esnafımızı ilerleyen günlerde ziyaret etmeye devam edeceğiz. AK Parti olarak 18 yıldır olduğu gibi bundan sonrada esnafımızın, vatandaşımızın daima yanındayız" diye konuştu.