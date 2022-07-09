Elbistan bayram kutlaması programı!

Elbistan’daki bayramlaşma programı hükümet konağı bahçesinde yapıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan ve resmi daire amirleri ile AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP İlçe Başkanı Üzeyir bostan, CHP İlçe Başkanı Barış Aslan vatandaşların bayramını kutladı. Elbistan’daki bayram programına eski milletvekili Avni Doğan da katıldı.

Program’ konuşan Kaymakam Özkan Demir katılımcıların bayramını kutlayarak, dünyanın zor günlerden geçtiği bugünlerde birlik beraberlik ve dayanışmanın önemine değinerek, bayramın yakınlaşmaya vesile olmasını diledi.

CHP, MHP ve AK Parti ilçe başkanları da katılımcıların bayramını kutladı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de konuşmasında kurban bayramının hayırlar getirmesini dileyerek, belediye olarak bayramın sorunsuz bir şekilde geçirilmesi için tüm tedbirler aldıklarını söyledi.

Eski milletvekili Avni Doğan da tebriklerini ilettiği bayram programında, Elbistan halkının arasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doğan, koronavirüse yakalana AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a şifa dileğinde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de kurban bayramını kutlayarak, huzur içerisinde geçirilmesi temennisinde bulundu.

Özdemir konuşmasında: “Biz güzel bir ülkede, güzel bir ilde ve güzel bir ilçede yaşıyoruz. Biraz önce Elbistan’ın il olmasıyla ilgili beklentilerden bahsedildi. Türkiye’nin değişik yerlerinde de konuşuluyor bu. İşin esasını da sizlere söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. 2017 yılında cumhuriyetin 100.yılında yüz il projesi vardı, hayata geçmedi. Altı yedi ay önce MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bu olursa uygun olur diye zikretmişti. Geçenlerde de Ahlat’ta genel başkan yardımcımız zikretti fakat, bir gün sonra tivitini düzeltti, yanlış anlaşıldı böyle bir uygulama yok diye. Sadece şunu söylemek istiyorum size, bu proje o zaman konuşulmuş ama daha sonra gerçekleşmesi zor görüldüğü için askıya alınmıştı. Eğer o proje hayata geçecekse bunlardan biri Elbistan’dır bunu biliyorum. Sadece o projenin hayata geçmesi şu anda konuşulmuyor. Yani bu gündeme gelmiş ve bunu yeniden yapalım diye bir görüşme olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ittifak ortağımız Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir karar verir de harekete geçerse o listenin içerisinde Elbistan en üst yerde hakkını teslim edelim. Sanayisiyle, kültürüyle, şehirleşmesiyle bunun içinde ve hak ediyor bunu. Bu iş gerçekleşirse Elbistan da içinde olacak ama şu anda gerçekleşeceğine dair bir bilgi yoktur” diye konuştu.

“Ekonomimiz milli hamlelerle rayına oturacak”

Ülke ekonomisinin sağlam temellere oturtulması için önemli adımlar atıldığını belirten Özdemir: “Dünyayı etkileyen kriz malum ülkemizde de hissediliyor, vatandaşlarımız zaman zaman hayat pahalılığından endişe ediyor. Hükümetin bununla ilgili attığı adımları biliyor ve takip ediyorlar ama bu daha ne kadar devam edecekle ilgili de kaygı taşıyor olmaları normal. Cumhurbaşkanımız ocak ayında dedi ki, bu fiyat artışlarından vatandaşımız zarar görürse temmuz ayında yeniden bir zam düşünebilirim demişti. Zarar gördüğünü gördüğünde de temmuz ayında gerçekten bugün bu zamlı maaşlarını memurlarımız emeklilerimiz almışlardır. Asgari ücretin de daha yukarı çıkarılmasını ve bir nebzede işverenleri desteklemekle ilgili bir adım attık. Bunu biz niye yaptık, biz dört ay önce bir üretim modelinden bahsetmiştik. Üretim modeli sahada sonuç verene kadar vatandaşımızı destekleyeceğiz demiştik. Bu üretim modelinin iki ayağı var, enerji ve gıda. Bizi en zorlayan enerji ve gıda. Enerjiyle ilgili attığımız adım, biz 1 Ocaktan itibaren Sakarya doğalgazını doğalgaz ana hattına vereceğiz. Yani bizde dışarıdan aldığımız için 45 milyar dolar açık oluşturan doğalgazın yüzde otuzunu kendi üretimimizle karşılayacağız. Tükettiğimiz elektriğin yüzde otuzunu doğalgaz çevrim santrallerinde üretiyoruz, bunun bir kısmınıda yerli doğalgazdan üreteceğiz ve elektrik fiyatlarının aşağı düşmesini sağlayacağız. Yılbaşında elektrikli otomobilimizi piyasaya süreceğiz. Yurtdışından aldığımız otomobillerin üretimi azaldığı için fiyatlar çok yükseldi. Bu hamlelerimizle cari açığı azaltmayı hedefliyoruz.

Gıdayla ilgili de tarım bakanlığımız çok önemli çalışma yürütüyor, bundan sonra çiftçimize ne üretmesi gerektiğini söyleyeceğiz, destekleyeceğiz. Devlet olarak çiftçilerimizin ne ürettiğini veya ne üretmesi gerektiğini kayıt altına alacağız. Tükiye’de ne üretiliyor ne kadar üretiliyor hepsi kayıt altında olacak ve destekleri buna göre sağlayacağız, tarım politikamız ülkemizin tarımını geliştirecek ve çiftçimizi kalkındıracaktır” diye konuştu.