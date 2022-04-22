Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz koltuğunu Aslantaş’a devretti

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, makamını TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Beyza Aslantaş’a emanet etti.

Okul Müdürü Musa Demir’in de yer aldığı devir teslim töreninde Beyza Aslantaş ve beraberindeki arkadaşları ile yakından ilgilenen Başkan Mehmet Gürbüz, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, devir teslim öncesi yaptığı değerlendirmede, “Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Elbistan bırakmak amacıyla tüm enerjimizle sahada çalışıyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Önünüzde uzun bir yolculuk var. Bizler de bu yolculukta sizlerin rahat ilerlemeniz ve engellere takılmamanız için çaba sarf ediyoruz. İleride bu koltuklarda temsili olarak değil gerçekten sizler oturacaksınız. Şehrinize en iyi şekilde sahip çıkacağınıza inancım tam. Hepinize başarılar diliyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Koltukların da aslında bize şuanda emanet edildiğini; gelecek nesillere aktarmak üzere çalışmalarımızı yapmak için bir prova yapıyoruz. Yeni başkanımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Beyza Aslantaş ise, “Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıl dönümünü kutluyorum. Türkiye’de 32 ilden büyük olan ilçemizin belediye başkanlığını icra etmek zor olmakla birlikte belediye çalışanlarımız ve halkımız ile el ele vererek bu zorlukları keyifli hale getirmekteyiz. ‘İşini hor gören, önünü zor görür’ düşüncesiyle belediye başkanlığı bünyesinde bulunan 12 hizmet müdürlüğümüzle özverili ve gayretli çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu kapsamda yarının Türkiye’sini oluşturacak çocuklarımızı önemsiyoruz. Çocuklarımızın bedensel, ruhsal, sosyal olarak gelişimlerini sağlayacağı enerjisini atabileceği alanları çoğaltacağız. İhtiyaç dâhilinde çocuk ve yetişkinlere yönelik sosyal alanlar oluşturacağız. Benim de mahallem olan Yeşilyurt Mahallesinde bu ihtiyacın giderilmesi için çalışmalara derhal başlanacaktır” dedi.