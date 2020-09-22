Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz koronavirüse yakalandı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz açıklamasında; "Değerli dostlarım, dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileği ile." ifadelerine yer verdi.

Değerli dostlarım, dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı.



Şu an durumum gayet iyi.

Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım.

Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileği ile... — Mehmet Gürbüz (@MehmetGurbuzOrg) September 22, 2020

Aksu TV olarak Elbistan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.