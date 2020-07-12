Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz açıkladı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kurallara uyulmayan düğünlerde resmi nikâh kıyılmayacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Düğün, nişan ve kutlamalarda tedbirlerin yeterince uygulanmaması nedeni ile hastalığın yükselişte olduğu gözlenmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğün merasimlerinde nikâh işlemi yapılmayacaktır. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyalım.”