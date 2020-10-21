Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz muhtarlarla bir araya geldi!

Elbistan’da görev yapan kırsal ve merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Gürbüz, programa katılan muhtarlarla birlikte belediye çalışmalarını inceleyip, şantiyeleri de gezerek bilgi aktardı.

Elbistan’da görev yapan kırsal ve merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Gürbüz, programa katılan muhtarlarla birlikte belediye çalışmalarını inceleyip, şantiyeleri de gezerek bilgi aktardı.

Muhtarlarla çınar altı tesisinde bir araya Gürbüz’ün gün içerisinde yapılacak etkinlikle ilgili sunumunun ardından, belediye çalışmaları ve şantiyelerde inceleme yapıldı.

Heyetin ilk durağı lavanta vadisi oldu. Başkan Gürbüz, 1 milyon metre kara alanda oluşturulmaya çalışılan lavanta vadisinin tamamlanması ile şehre önemli bir değer katacağını, halkın zaman geçirebileceği bir alanın oluşturulmasının yanı sıra belediyeye de ekonomik gelir sağlanacağını söyledi.

Gürbüz ve beraberindeki heyet, kaynarca göleti, gençlik merkezi, yetim koordinasyon merkezi ve belediye hizmet alanında da incelemelerde bulundu. Gürbüz, hizmet alanında belediye personellerince üretilen ürünlerin tanıtımını yaptı.

Gürbüz ve beraberindeki heyet, kilit parke üretim tesisinde de inceleme yaptı.

Ziyaret ve incelemelerin ardından muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz toplantı sonunda yaptığı konuşmada, kilit parke üretimine başlanması ile birlikte, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmeye başlanacağını söyledi.