Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz muhtarlarla buluştu

Başkan Gürbüz, muhtarlarla buluştu Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, muhtarlar buluşmasında 93 mahalleyle ilgili olarak yapılan çalışmalar ve planlamalara ilişkin istişarelerde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 14.06.2021, 23:29
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz muhtarlarla buluştu

Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü ve diğer kurumların temsilcilerinin de katıldığı muhtarlar buluşmasında konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan’da her bir mahallemizin sorunu bizim sorunumuz” dedi.

2021 yılını kırsal mahallelere yatırım yılı olarak açıkladıklarını dile getiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, KASKİ’nin şehir merkezindeki çalışmalarına değindi. KASKİ’nin kanalizasyon çalışmaları nedeniyle kent içinde birçok caddede asfalt bozulması gibi sonuçlar doğuracağı için hizmetleri kırsala kaydırma kararı aldıklarını ifade eden Başkan Gürbüz, şöyle konuştu: “2021 ve 2022 yılını daha çok kırsal mahallelerimize hizmet ederek geçireceğimizi deklare etmiştik. Bunun nedeni de KASKİ Genel Müdürlüğü’nün merkezde içme suyu ve kanalizasyon konusunda ciddi çalışma programı içinde olmasıydı. Bir de doğalgaz çalışması 2022 sonunda tamamlanması hedefi var. Haliyle merkez mahallelerimizde yoğun bir kazı çalışması yapılacak. Atıksu arıtma tesisimiz hızla ilerliyor. Ana kolektörler, Ceyhan’ın her iki yakası ile Söğütlü’nün kenarından Karaelbistan’daki tesise kadar yenileniyor. 30-35 yıllık bir geçmişi var bu çalışmaların. Ana kolektörlerimizde rahmetli Hamza Bey’den sonra bir çalışma yapılmamıştı. İlk defa bu sene ana kolektörlerin tamamı yenileniyor. Merkez mahallelerimizin özellikle yoğun nüfusun olduğu bölgelerde hatlar kanalizasyonu çekmez hale gelmişti. Altyapımız, nüfusun artış hızına yetişecek yenilenmeyi beraberinde getirilmezse kenti çevresel sorunlarla karşı karşıya kalır.KASKİ Genel Müdürlüğümüze ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların daha da hızlanması gerekiyor. Biran önce vatandaşımızın inşaat halinden kurtulup normal yaşam şeklinde kavuşması gerekiyor. Bu hizmetlerin tamamlanması da belli bir süreç alıyor. KASKİ, Eylül-Ekim aylarında Ahmet Karacabey Caddesi’nde ana kolektör yenilemesi yapacak. Buradan Malatya Caddesi ve Ceyhan Nehri’ne kadar açacaklar. Esentepe Mahallemizde ciddi sorunlarımız vardı. O bölgelerde de ana kolektörün dışında ara bağlantılar da yapacaklar.Biz de Elbistan Belediyesi olarak enerjimizi kent merkezinde harcamama kararı aldık. Çünkü kent merkezi sürekli altyapının yenilenmesi ile ilgili çalışmalarla karşı karşıya kalacak. Biz de hizmetleri çalışmanın olmadığı alanlara kaydırma kararı aldık.”

Başkan Gürbüz, “Birçok mahalle muhtarımızın talepleri yerine getirilse de birçok mahallelerimizde bazı sorunlar devam ediyor. Bu mahallelerimizde KASKİ ve Büyükşehir Belediyesi ile ilgili talepleri de burada yanıtlayacağız. İnşallah Elbistan’ın şehircilik altyapısı adına konuşulması gereken ne varsa hepsini konuşacağız. Kilit parke, asfalt, grup yollarımız, yayla yollarının açılmasıyla ilgili 2021 yılındaki yatırım programımızda diğer kurumların sorumluluk alanında kalan yazışmaları yaptık. Bütün kurumlara Elbistan’da her bir mahallemizin sorunu bizim sorunumuz. Burada artık bir ayrım yok. Tamamını takip edeceğiz. Ta ki işlerimiz bitinceye kadar” ifadelerini kullandı.

Algı yönetimine dönük bazı siyasi açıklamalar olduğunu anlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçe merkezindeki asfalt programına da işaret ederek, “Kent merkezinde yatırımı neden yapmıyorlar, neden kırsal mahalleri önemsiyorlar diye eleştiriler alıyoruz. Bunun nedeni tamamen teknik. KASKİ’nin şehir merkezindeki tüm asfaltları kaldıracak olması. KASKİ ve Armadaş’ın asfalt ve kilit parke kaldırmasını biz de aynı zamanda asfalt dökerek karşılayamayız. Önce onların altyapı işleri çözülecek ki arkasından yolun üstü için ne gerekiyorsa ona göre gidermemiz gerekiyor. Onun için kırsal mahallelerdeyiz. Bu arkadaşlarımız çok iyi anlıyorlar ama insanların kafasında bir takım şüphe uyandırmak adına kent merkezinin öncelenmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Muhtarlarımız da bunu çok net bir şekilde biliyor. Elbistan’ın, taşı da toprağı da ve her kuruş parası da zamanı da kıymetli. Bu arkadaşların belki yanlış yönetim ya da algı yönetimiyle beraber devletin-milletin parasını heba etmekle bir beklentisi olabilir ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Ben müsaade etmeyeceğim. Bu kaynakları doğru yönetmemiz gerekiyor. Toplumdaki gözümüz kulağımız, vatandaşlarımıza dokunan karargahımız muhtarlarımız. İlk problemin ulaştığı nokta muhtarlarımızdır. Biz, muhtarları merkeze alan mahallelerimizde hizmet yapacaksak bizim muhatabımız muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızın öngörüleri doğrultusunda hangi hizmetleri götüreceksek onları planlayacağız. Sizden gelen talepler bizim yatırımlarımızı belirleyici olacak. Mahalle muhtarlarını görmezden gelen bir anlayışı reddediyorum. Hiçbir siyasi çizgi bunu dikte edemez. Vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili zihnini karıştıramaz” ifadelerini kullandı. Toplantı, mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerinin iletilmesi ile sona erdi.

#Mehmet Gürbüz #Elbistan #Asfalt #AksuTV #AksuTVHaber
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