Elbistan Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı!

Elbistan Belediyesi alt yapısı tamamlanan yoların asfalt kaplamasına başladı.

Geçtiğimiz yılki iş sezonunda 28 kilometre sıcak karışım asfalt kaplaması yapan Elbistan Belediyesinin hedefi, yolları sorun olmaktan çıkarmak.

Fen işleri müdürlüğü ekipleri Battalgazi Mahallesinde alt yapısı tamamlanan yollardaki kaplama çalışmasını tamamlama aşamasına geldi.

Çalışmalar Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi çevresi ile sahil yollarına kaydırılacak.

İlçe merkezinden Pınarbaşı’na nehir kıyısından ulaşım sağlamak üzere geçtiğimiz yıl açılan ve alt yapısı tamamlanan sahil yolunun da asfaltlanarak Yunusemre Mahallesinin tozdan kurtarılması hedefleniyor.

Çalışmaları takip eden Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün talimatları doğrultusunda ilçe merkezindeki yoların kaplamasının yapılarak sorun olmaktan çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Demir yaptığı açıklama: “Geçtiğimiz 2019 yılı programımızda 28 kilometre yolda sıcak kaplama asfalt çalışması yaptık. Şuanda ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerimizde asfalt programlarımızı oluşturduk. İlçe merkezinde özellikle kurum ve kuruluşların kendi alt yapı çalışmalarını tamamladıkları yollardan başladık. Şuanda Battalgazi Mahallemizde başladığımız çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Bunun akabinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi civarında çalışma yürüteceğiz. Bu programlarımızı alt yapı çalışmalarının tamamlanmasına göre şekillendirmekteyiz. Bu süreçte oluşturduğumuz mağduriyetler konusunda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Çalışmalarımızda işlemlerimiz tamamen tekniğine uygun olarak yapılmaktadır. Asfalt kazıma makinesi ile kaldırım boylarını, yolun durumunu düşünerek tekniğine uygun olarak kazıyıp, akabinde kaldırım bordür ve kaldırımlarını düzenleyip kaplamasını yapıyoruz. Asfalt üretimimizi dünya standartlarında yapıyoruz. Fen ileri müdürlüğü olarak bu sezon içerisinde 45 kilometre asfalt çalışması yapmayı planlıyoruz. Yapacağımız iş ve işlemler ilçe geneline yayıldığında bu sene yolu sorun olmaktan çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.