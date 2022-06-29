Elbistan Belediyesi, asfalt çalışmalarını sürdürüyor!

Fen işleri müdürlüğü asfalt ekibi, Güneşli Mahallesinde temel çalışmaları tamamlanan yolları sıcak karışım asfalt ile kaplıyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaz sezonu boyunca altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda kesintisiz çalışma yürüteceklerini söyledi.

2021 yılını kırsal mahalle yılı ilan etmiştik ve 61 köyümüzün kilit parke çalışmasını tamamladık. 79 kırsal mahallemiz var, geçen yıldan tamamlanamayan yerlerle beraber şimdi 29 mahallemizde daha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbistan belediyesi olarak bir taraftan kırsalda kilit parke taşlarıyla ilgili yol sorunlarını ortadan kaldırırken, diğer taraftan kent merkezimizdeki asfalt sorunu yaşayan altyapı yatırımcısı kurumların kazı çalışmaları sonrasında yollarımızda sıkıntılar vardı. Bunları biran önce gidermek adına onlarla ilgili yaşanan sorunları ortadan kaldırabilmek adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Güneşli mahallemizde yaklaşık 8 kilometrelik asfaltlama çalışmasını pazartesi günü itibarıyla tamamlamış olacağız. Ben şuna çok önem veriyorum. Altyapı çalışmaları bitmiş olan yerlerde hiç beklemeden fen işlerimiz bütün altyapı çalışmalarını yani,asfaltın alt yapısı olan temel çalışmalarını da başlatıp hızlı bir şekilde serim çalışmalarına geçiyoruz. Bu da şunu gösteriyor, inşallah bu yıl sonu itibarıyla Elbistan’da alt yapısı tamamlanan asfaltsız yerimiz kalmayacak, cadde ve sokaklarımızın tamamını elden geçireceğiz. Bir taraftan sokaklarımızda kaldırım çalışmalarını yenilerken, bir taraftan kırsal mahallelerdeki kilit parke çalışmalarımıza hız veriyoruz ama en önceliğimiz kent merkezindeki asfalt çalışmalarıdır. Buradan vatandaşlarımızın müsterih olmalarını istiyorum. Çünkü kaynakların doğru yönetilebilmesi adına önceliğimiz temel çalışmaları, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerin asfalt yapım çalışmaları olduğu için biz bu konuda planlamalarımızı yaptık. Dolayısıyla 2022-2023 projeksiyonunda kent merkezinde nereleri yapacağız, hangi takvim içerisinde yapacağız bunun tamamını muhtarlarımızla da paylaşıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Kendilerinin iş üretme derdindeyken başkalarının laf üretme derdine girerek çalışmaların önüne engel olmaya çalıştıklarını belirten Gürbüz şu ifadelere yer verdi:

“vatandaşlarımız şundan emin olsunlar. Hani muhalefetin yollar yapılmıyor veya yapılmayacak gibi provokatif girişimleri ve kırsal mahallelerde çalışma yapılmaz gibi iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Biz hepsini bir program dahilinde yapıyoruz. İhaleleri ona göre yaptık, hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Yaşam standartlarını artırma derdindeyiz bunu en yakın zamanda tüm vatandaşlarımız görecektir. Tüm vatandaşlarımızdan İş yapanla laf üreteni ayırt etmelerini istirham ediyorum. Biz çalışmayalım diye, biz üretmeyelim diye söz üreten iftira atan bir takım yanlış yollara giren muhalefete de buradan çağrımdır; lütfen siz de bu memleketi birazcık ta olsun seviyorsanız, çalışan insanların önünde olmayın” diye konuştu.

Çalışmaları takip eden Güneşli Mahallesi Muhtarı Haydar Kamacı, Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ve vatandaşlar da çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve ekibine teşekkür etti.