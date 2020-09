Elbistan Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası yürüyüşü düzenledi

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın birçok noktasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Elbistan Belediyesi tarafından ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik’ teması ile düzenlenen yürüyüş farkındalık oluşturdu.

Tamamen gönüllülerden oluşan yürüyüşe Afşin yedi uyurlar da eşlik ederken, yürüyüş Afşin ilçesinden start aldı. Daha sonra Elbistan’ın farklı noktalarından geçilerek Adalar Bölgesi’nde sona erdi.



Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüş hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın kültürel aktivitelere katılımını sağlarken, sportif faaliyetlere de yer vermeyi hedefledik. Bu amaçla ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik’ şiarı ile Afşin ilçemizden başlayan ve toplam uzunluğu 25 kilometreyi bulan yürüyüşe, yedi uyurlarda eşlik ederek farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu tür aktiviteler her zaman insan vücuduna faydalı olan bir çalışmadır. Sağlıklı kafa sağlıklı vücutta bulunur. Dolayısıyla günlük mesai çalışması içerisinde hareketsiz kalan vücudun yürüyüş başta olmak üzere bir spor aktivitesi ile harekete geçmesi lazım. Bunların içerisinde bütün yaşlar için uygun olan spor dalı, yürüyüş sporudur. Vatandaşlarımızın tüm sporları düzenli bir şekilde her hafta belirli saatlerde gerçekleştirmesini arzu ediyoruz. Bugün yaptığımız çalışmanın özü de buydu. Bu anlamlı organizasyona katılarak bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.